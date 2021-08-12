Оказывается, в арбузе не только вода.
Калорийность: 46 ккал / 100 г. Полезна тем, у кого есть сахарный диабет. В ней много клетчатки и низкий гликемический индекс.
Калорийность: 44 ккал / 100 г. Абрикосовый сок используют при дисбактериозе и проблемах с желудком. Также его пьют для снижения артериального давления.
Калорийность: 44 ккал / 100 г. Эти ягоды можно использовать при отравлении. Вещества в составе смородины помогают выводить из организма яды, холестерин и тяжёлые металлы.
Калорийность: 41 ккал / 100 г.
Содержит антиоксиданты, которые снижают риск развития хронических болезней, в том числе рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Калорийность: 35 ккал / 100 г. В дыне немало витамина B9, который сокращает риск депрессии и улучшает память. А ещё в ней содержится усвояемое золото, которое также полезно для организма.
Калорийность: 25 ккал / 100 г. Мякоть арбуза используется при малокровии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, подагре, ожирении и при необходимости лечебного голодания.