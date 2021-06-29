Что нужно знать о раке груди

Разбираемся вместе с маммологом Европейского медицинского центра Ириной Васильевой.
К наиболее значимым факторам риска развития рака молочной железы относятся наследственность, приём гормонов, избыточный вес, лучевое воздействие.
Обратитесь к врачу, если обнаружили увеличенные лимфоузлы в районе груди, любые визуальные изменения сосков, выделения из груди, изменение состояния кожи.
Женщинам с высоким риском РМЖ надо с 25 лет консультироваться с генетиком и посещать маммолога-онколога. Всем женщинам рекомендуется делать УЗИ груди начиная с 40 лет.
План составляют хирург, химио- и радиотерапевт. Терапия назначается индивидуально и предполагает комплексное воздействие.
Если РМЖ выявлен на ранней стадии, его можно победить в 98% случаев.
В редких случаях рак молочной железы выявляется и у мужчин, принципы его диагностики и лечения такие же, как и у женщин.