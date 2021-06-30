5 шагов к успешной тренировке

Если вы ответственно подойдёте к этим нюансам, отбомбите тренировку на 100%!
Помните, что удобство — это главное: всё должно быть по размеру и соответствовать виду спорта, которым вы планируете заняться.
Сон — очень важный процесс восстановления ресурсов. Если вы недоспите, продуктивность тренировки будет ниже, а риск переутомиться — выше.
Не приходите в зал голодными. Если не успеваете полноценно поесть заранее, съешьте фрукт или батончик.
Не забывайте про питьевой режим как в течение дня, так и во время тренировки.
Если дел слишком много, ваши мысли будут рассредоточены, а концентрация и внимание упадут. Это значит, что продуктивность и результат в зале будут хуже.