5 шагов к успешной тренировке

Если вы ответственно подойдёте к этим нюансам, отбомбите тренировку на 100%!

Подберите спортивную одежду и обувь

Помните, что удобство — это главное: всё должно быть по размеру и соответствовать виду спорта, которым вы планируете заняться.

Хорошо выспитесь

Сон — очень важный процесс восстановления ресурсов. Если вы недоспите, продуктивность тренировки будет ниже, а риск переутомиться — выше.

Поешьте за пару часов до тренировки

Не приходите в зал голодными. Если не успеваете полноценно поесть заранее, съешьте фрукт или батончик.

Пейте воду

Не забывайте про питьевой режим как в течение дня, так и во время тренировки.

Разгрузите тренировочный день

Если дел слишком много, ваши мысли будут рассредоточены, а концентрация и внимание упадут. Это значит, что продуктивность и результат в зале будут хуже.