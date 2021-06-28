Каждый уважающий себя блогер просто обязан сделать фото в этих интерьерах. Обязательно со стаканчиком бодрящего.
Самый модный кофе to go этого лета. Большую кофейную карту дополняет оригинальное меню и стильный интерьер с мраморными столами и лепниной на стенах.
Минималистичный рай на Покровке будто сошёл с картинок Pinterest. Кофе здесь обжаривают на месте. Больше нигде в Москве так не делают.
Кофейня с самым кукольным меню и необычной подачей. Вы не сможете не снять сториз, даже если очень постараетесь.
Ещё одно царство света и авторского кофе. Здесь всегда очень спокойно и тихо, а персонал рад поддержать любую фотосессию.
В этой кофейне-кондитерской затруднительно найти свободный столик даже утром в понедельник. Не знаем даже, что здесь фотографируют больше — интерьер или невероятные десерты.