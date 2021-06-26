Как приготовить ПП-мороженое?

Освежающий летний десерт без вреда для фигуры.
бананы (берём спелые, так как они слаще) — 2 шт.;
клубника — 5-6 ягодок;
кокосовое молоко — 100 мл;
лимонный сок (для усиления вкуса) — 1 ч. л.
Нарезаем клубнику и банан кружочками, отправляем в морозильник на 4-5 часов.
Замороженные кусочки кладём в чашу блендера.
Добавляем кокосовое (или любое другое альтернативное) молоко и лимонный сок.
Тщательно измельчаем в блендере.
Распределяем по формочкам. Можно добавить немного кокосовой стружки или сублимированные ягоды для красоты. И отправляем в морозильник ещё на пару часов.
Достаём из формочек и сразу подаём.