Что купить для автомобильного путешествия?

С этими аксессуарами ваша поездка станет проще и приятнее.

Подушка для сна

В долгой дороге в любом случае захочется поспать, поэтому подушка придётся очень кстати.

Органайзер для спинки сиденья

Раздражает хаос на заднем сиденье? Органайзер станет любимой вещью у людей, которые привыкли к порядку.

Шторки на окна

Спрячут вас от солнца и насекомых, которые точно будут возле водоёмов.

Фиксаторы в багажник

Для тех, кто беспокоится о сохранности своих вещей и ненавидит стук летающих предметов в багажнике.

Термос

Работающий от прикуривателя термос приготовит вам горячий чай или кофе.

Держатель для смартфона

Большинство уже обзавелись им, но вдруг у вас его всё ещё нет?