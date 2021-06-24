С этими аксессуарами ваша поездка станет проще и приятнее.
В долгой дороге в любом случае захочется поспать, поэтому подушка придётся очень кстати.
Раздражает хаос на заднем сиденье? Органайзер станет любимой вещью у людей, которые привыкли к порядку.
Спрячут вас от солнца и насекомых, которые точно будут возле водоёмов.
Для тех, кто беспокоится о сохранности своих вещей и ненавидит стук летающих предметов в багажнике.
Работающий от прикуривателя термос приготовит вам горячий чай или кофе.
Большинство уже обзавелись им, но вдруг у вас его всё ещё нет?