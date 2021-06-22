6 вещей, которые помогут не искать оправдания.
Если вам не понравился теннис или бокс, попробуйте йогу или, наоборот, что-то экстремальное. Всё познаётся в сравнении, главное не останавливаться.
Вместе всегда веселее и эффективнее. Пропустить тренировку одному — ничего не стоит, а вот подвести друзей — сложнее.
Как бы вам не нравился бег, нарастить массу он вам вряд ли поможет. Поэтому, чем раньше вы ответите себе на вопрос «зачем», тем быстрее добьётесь результата.
Сделайте каждый выход в спортзал событием, а одежду для тренировок — любимой частью гардероба. Как говорится, на спорт, как на праздник!
Даже минимальное планирование позволит вам не перегореть на первых этапах, а действовать в долгосрочной перспективе.
Продержитесь, пока не заметите первые результаты, а дальше у вас появится сильный мотиватор.