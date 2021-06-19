Разобрались, как не перепутать фраппе и раф.
Калорийность: 7 ккал / 100 мл
Готовится при помощи рожковой эспрессо-машины. Особый вкус достигается за счёт более долгого периода экстракции: так в чашку попадает больше кофеина.
Калорийность: 50 ккал / 100 мл
Двойной эспрессо с подогретым при помощи капучинатора молоком и мелкой пенкой сверху. Содержит меньше молока по сравнению с латте.
Калорийность: 18 ккал / 100 мл
Это двойной эспрессо с добавлением горячей воды. Крепость напитка зависит от концентрации кофе.
Калорийность: 105 ккал / 100 мл
Порция эспрессо и вспененное молоко. Подают в прогретой кофейной чашке объемом 150-180 мл. Содержит меньше молока, чем латте.
Калорийность: 60 ккал / 100 мл
Готовят его, как и коктейль, в шейкере: к двум ложкам растворимого кофе добавляют сахар и до 40 мл воды и взбивают до пенки. Подают в высоком бокале со льдом.
Калорийность: 112 ккал / 100 мл
К шоту эспрессо наливают молоко с молочной пенкой. Но не стоит путать с капучино, так как в латте, кроме пенки, есть слой молока.
Калорийность: 79 ккал / 100 мл
К сиропу добавляют шот эспрессо, затем взбитые с помощью питчера сливки с небольшим количеством пенки. В конце посыпают корицей.
Калорийность: 289 ккал / 100 мл
Это латте с добавлением шоколада. К порции эспрессо доливают взбитое с какао молоко. Для украшения используют сиропы, взбитые сливки или корицу.
Калорийность: 113 ккал / 100 мл
Горячий коктейль на основе ирландского виски и эспрессо. Сахар растворяют в кофе, доливают виски и сверху покрывают шапочкой взбитого молока.
Калорийность: 123 ккал / 100 мл
Кофе варится в турке или кофемашине, после его охлаждают до температуры +10°С. Затем наливают в стакан объёмом 300 мл и добавляют мороженое.