Список вещей, которые обязательно должны быть в вашей спортивной сумке.
Да-да, эту карточку легко забыть дома. Поэтому лучше всегда храните её в сумке.
Леггинсы или шорты, кроп-топ с длинным рукавом или футболка — неважно! Главное, чтобы вы выглядели стильно и нравились себе.
На тренировке вы будете много двигаться и потеть, а это значит, что вам придётся взять с собой маленькое полотенце.
Без воды в спортивном зале будет очень тяжело. Берите с собой от 500 мл до 1 л воды. А если у вас есть красивая спортивная бутылка, она станет стильным аксессуаром к вашему образу!
После тренировки вы обязательно захотите принять душ, а может быть, ещё и сходить в сауну. Гель, шампунь, масло или молочко для тела, полотенце и сланцы, что мы ещё забыли?