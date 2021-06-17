Разбираемся вместе с дерматологом Екатериной Грековой.
Такой антисептик удобен, потому что равномерно распределяется по поверхности кожи и наиболее эффективно обеззараживает.
Гели, как и спреи, бывают спиртовые и бесспиртовые. Однако у них есть один недостаток — ощущение липкости после применения.
Содержат 60-80% спирта. Он пересушивает кожу, поэтому такие антисептики не рекомендуются тем, у кого чувствительная кожа или имеются кожные заболевания.
Не содержат спирта, поэтому их рекомендуют людям со сверхчувствительной кожей и детям. Однако они не обеспечивают достаточной антисептической активности и не защищают от вирусов.
Помимо достаточной концентрации спирта они содержат ещё и масло. При взбалтывании его частицы смешиваются с антисептиком и равномерно распределяются по коже, обеззараживая и увлажняя её.