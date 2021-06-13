Без чего точно не стоит выходить из дома
Вам определённо стоит обзавестись палками для трекинга. Пешие прогулки сразу заиграют новыми красками.
«Первый, первый, это беркут, как слышно». Помните, у раций зарядка тоже может закончиться.
Один из самых не стандартных гаджетов в нашем списке. Главное, что надо знать — вы сможете зарядить всё, что будет необходимо.
Всё для того, чтоб не брать с собой огромную лупу и не пыхтеть с ниткой и корой.
Представьте: утро, Эльбрус и вы ждёте восход солнца. Лучше это делать с кружкой чая и печенькой в руках. Для обычного фонаря уже не будет места на этой вечеринке.