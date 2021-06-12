5 «Инстаграм»-аккаунтов девушек, которые нас вдохновляют.
Машин кулинарный блог за несколько лет вырос до «миллионника», потому что она делится простыми и вкусными рецептами и делает это невероятно красиво.
Варвара ежедневно пишет о том, как быть руководителем в большой креативной команде и успевать работать над собой.
Доступно пишет про инвестиции, при этом успевая шутить про жизнь и быт молодой семьи.
Саша придумала проект Fitmost и в своем аккаунте рассказывает, как живёт спортивный бизнес в России.
Сашин аккаунт — настоящее пособие по совмещению творчества и бизнеса. Она с партнёрами руководит одним из крупнейших маркетинговых агентств и рассказывает, каково это.