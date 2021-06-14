Вещи, которые должны оказаться в чемодане на море

Забыли составить список в поездку? Мы сделали это за вас.

Деньги и документы

Некоторые документы можно сфотографировать. И не забудьте взять немного налички и автомобильные права!

Косметика

Уходовая косметика может потребоваться не только женщинам, но и мужчинам. Обгореть на солнце может каждый!

Пляжные мелочи

Не забудьте взять с собой тёмные очки, панамку, шлёпки и стильную пляжную сумку!

Аптечка

Соберите базовые медикаменты и не забудьте про специфические лекарства, если у вас есть хронические заболевания.

Гаджеты

Про смартфон вы вряд ли забудете, но вдруг вам понадобятся наушники, портативная зарядка или фотоаппарат?