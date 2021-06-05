Олимпийские виды спорта, о которых вы и не догадывались.

Чем может удивить Олимпиада?
Нет, вы не ошиблись! Бадминтон – олимпийский вид спорта. И всю его мощь можно будет увидеть на ОИ-2021!
Один из новичков в олимпийской семье. Зрелищный, эмоциональный и экстремальный. И России будет за кого поболеть.
Вид спорта, который совмещает в себе высокий уровень концентрации, контроль эмоций и знания о погоде.
Формат игры, в который любят играть на андерграундных площадках. Если вы хоть раз побываете на игре – уже не сможете забыть её.
Американская классика. Вид спорта, который не стоит дополнительно объяснять. Но правила лучше прочитать заранее.
Эмоции, драйв и головокружительные кадры, что мы забыли?
Да, всё верно. Уличные виды спорта продолжают захватывать олимп. Совсем скоро мы увидим, на каком уровне теперь вращается роликовая доска.
Чувство свободы и борьба со стихией. «Все шака, бро!». Свел уже близко!