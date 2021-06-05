Олимпийские виды спорта, о которых вы и не догадывались.

Чем может удивить Олимпиада?

Бадминтон

Нет, вы не ошиблись! Бадминтон – олимпийский вид спорта. И всю его мощь можно будет увидеть на ОИ-2021!

BМХ

Один из новичков в олимпийской семье. Зрелищный, эмоциональный и экстремальный. И России будет за кого поболеть.

Гольф

Вид спорта, который совмещает в себе высокий уровень концентрации, контроль эмоций и знания о погоде.

Баскетбол 3х3

Формат игры, в который любят играть на андерграундных площадках. Если вы хоть раз побываете на игре – уже не сможете забыть её.

Бейсбол

Американская классика. Вид спорта, который не стоит дополнительно объяснять. Но правила лучше прочитать заранее.

Спортивное скалолазанье

Эмоции, драйв и головокружительные кадры, что мы забыли?

Скейтбординг

Да, всё верно. Уличные виды спорта продолжают захватывать олимп. Совсем скоро мы увидим, на каком уровне теперь вращается роликовая доска.

Сёрфинг

Чувство свободы и борьба со стихией. «Все шака, бро!». Свел уже близко!