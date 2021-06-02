Как не обгореть на солнце?

Пусть голова кружится от впечатлений, а не от перегрева.

Не забывайте про SPF-крем

Оптимальный фактор защиты от вредных лучей — SPF-30. Находясь на солнце, не забывайте обновлять крем каждые два часа.

Загорайте до 11:00 или после 16:00

Именно в это время самое безопасное солнце. Оно поможет получить равномерный загар и убережёт от ожогов. Но забывать про солнцезащитный крем не стоит!

Больше пейте

Чтобы не перегреться, пейте больше не только воды, но и других напитков: кваса, морса и зелёного чая. Причём часто и небольшими порциями.

Откажитесь от вредных привычек

В жару лучше воздержаться от курения, употребления крепкого чёрного чая, кофе и спиртных напитков.