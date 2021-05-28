Как приготовить ПП-фунчозу? 6 простых шагов

Стеклянная лапша поможет разнообразить обед или ужин.

Фунчозу поместить в глубокую тарелку. Разламывать её не нужно — пусть лапша останется длинной.

Залить лапшу кипятком и оставить примерно на 5-7 минут.

Добавить соевый соус и тщательно перемешать, чтобы фунчоза хорошо пропиталась.

Кабачок, цукини, баклажан и болгарский перец (любого цвета) нарезать соломкой. Лук — перьями, а морковку натереть на крупной тёрке (желательно, специальной — для корейской моркови).

На капле оливкового масла потушить все овощи примерно 7-10 минут на сильном огне.

Добавить в сковородку фунчозу, посыпать кунжутом и перемешать. По желанию можно добавить зубчик чеснока и петрушку.

Готово. Приятного аппетита!