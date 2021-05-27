Разбираемся вместе с неврологом, руководителем Центра ботулинотерапии в неврологии Европейского Медицинского Центра Анастасией Носко.
Постоянное напряжение вкупе с хронической усталостью нередко сопровождаются головной болью.
Практически каждый хотя бы раз в жизни испытывал головную боль на фоне инфекционных заболеваний и высокой температуры. Это самый распространённый случай.
Травмы головы и шеи могут сопровождаться болями, причём нередко они появляются лишь спустя некоторое время.
Постоянные проблемы с ЛОР-органами, плохое зрение, недостаток железа могут быть причиной постоянных головных болей.
Мигрень настолько распространена, что занимает третье место в мире среди причин временной утраты трудоспособности. Особенно у людей среднего возраста.
Не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением. Если чувствуете себя плохо, следует обратиться к специалисту.