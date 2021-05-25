Команда Nike представила крутые варианты основной и альтернативной формы. Показываем вторую.
Альтернативный вариант формы, вдохновлённый богатой индустрией музыки города.
Винтажный и смелый вариант. На бежевой полосе – строки из 19-ой поправки к Конституции США, которая дала право голоса женщинам.
Идея формы пришла из сериала: «Очень странные дела» (Stranger Things), действия которого происходят в штате Индиана.
Как дань уважения индейскому племени Мохеганов, которое больше всего ассоциируется с Коннектикутом.
Команда столицы игорного бизнеса должна быть представлена подобающими цветами – чёрным и золотым.
Собрат знаменитых Лейкерс всё больше использует в своей форме чёрный цвет. А звезды добавляют эффектности.
Музыка для Америки – святое. Вот и форма «Миннесоты» посвящена клубу First Avenue, одной из самых культовых площадок США.
Бирюзово-голубой цвет — это в честь Статуи свободы, а слово Equality гласит о равенстве.
Форма, которая раскрывает исторические моменты «Сиэтла», а так же напоминает нам о движении суфражисток в стране.
Скорее всего, яркая «Х» – дань болельщикам команды, которых называют «Икс-фактор».
Синие полосы – не абстракция, а узор битого стекла. Отсылка к тому, что команда преодолевает любые препятствия на пути.
Главная форма коллекции. В ней сразу проглядывается военная стилистика. Идея – женская служба пилотов ВВС США, а визуал – истребитель Кертисс р-40 «Уорхок», который испытывали лётчицы.