Как выглядят новые майки женской НБА

Команда Nike представила крутые варианты основной и альтернативной формы. Показываем вторую.

Атланта Дрим

Альтернативный вариант формы, вдохновлённый богатой индустрией музыки города.

Вашингтон Мистикс

Винтажный и смелый вариант. На бежевой полосе – строки из 19-ой поправки к Конституции США, которая дала право голоса женщинам.

Индиана Фивер

Идея формы пришла из сериала: «Очень странные дела» (Stranger Things), действия которого происходят в штате Индиана.

Коннектикут Сан

Как дань уважения индейскому племени Мохеганов, которое больше всего ассоциируется с Коннектикутом.

Лас – Вегас Эйсес

Команда столицы игорного бизнеса должна быть представлена подобающими цветами – чёрным и золотым.

Лос – Анджелес Спаркс

Собрат знаменитых Лейкерс всё больше использует в своей форме чёрный цвет. А звезды добавляют эффектности.

Миннесота Линкс

Музыка для Америки – святое. Вот и форма «Миннесоты» посвящена клубу First Avenue, одной из самых культовых площадок США.

Нью-Йорк Либерти

Бирюзово-голубой цвет — это в честь Статуи свободы, а слово Equality гласит о равенстве.

Сиэтл Сторм

Форма, которая раскрывает исторические моменты «Сиэтла», а так же напоминает нам о движении суфражисток в стране.

Финикс Меркьюри

Скорее всего, яркая «Х» – дань болельщикам команды, которых называют «Икс-фактор».

Чикаго Скай

Синие полосы – не абстракция, а узор битого стекла. Отсылка к тому, что команда преодолевает любые препятствия на пути.

Даллас Уингс

Главная форма коллекции. В ней сразу проглядывается военная стилистика. Идея – женская служба пилотов ВВС США, а визуал – истребитель Кертисс р-40 «Уорхок», который испытывали лётчицы.