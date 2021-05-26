Подборка снарядов, которые не нужны новичку для домашних тренировок.
Беговая дорожка, эллипс и смит займут много места в квартире. Не превращайте своё жильё в спортзал. Лучше запишитесь в фитнес-клуб!
Если вы новичок, то точно не будете пользоваться всеми весами. Для эффективной тренировки подберите себе одну пару гантелей с оптимальным весом.
Одной штангой не обойдётесь, к ней как минимум нужна скамейка. Оставьте эту громоздкую штуку спортзалам!
Лучше, чем диван, но хуже полноценной тренировки. Обруч не даёт мышцам серьёзной нагрузки и не способствует похудению.
Не покупайте экипировку для хоккея, верховой езды или сноубординга, если не планируете регулярно заниматься. Инвентарь всегда можно взять в аренду, чтобы попробовать.