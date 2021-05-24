Главные спортивные события июня.
Не знаете, как начать первый день лета? Вот подсказка! Забег #runforsun — это 4 км красивых видов, свежий кофе и заряд позитива.
В 180 городах России, во Всемирный день защиты окружающей среды, Сбер проведёт Зелёный Марафон. Участники смогут пробежать пять дистанций на выбор.
Шоссейно-кольцевая гонка в группах, которая пройдёт на гоночном треке Moscow Raceway в Волоколамске.
Гонка с препятствиями в Москве. Организаторы специально проектировали и строили уникальные сетки, заборы, рампы и шины, которые бросят тебе вызов!
Мероприятие пройдет в Туле. Участники смогут не только пробежать дистанцию, но и сделать полезное и доброе дело, сдав пластиковые бутылки на переработку.
Если ты фанат урбан культуры, а тело не может сохранять спокойствие, когда играет музыка – ты точно должен заглянуть на этот хип-хоп фестиваль!
Тот случай, когда все и не только фанаты футбола смогут смело скандировать: «Оле! Оле!» Санкт-Петербург. Финальный раунд группы B.
Молния! Впервые в современной музыкальной истории — в составе участников фестиваля – группа «КИНО».
Фестиваль спорта для всей семьи объединит более 6 000 человек: спортсменов разных дисциплин, а также атлетов всех возрастных и профессиональных категорий.
Легендарный забег по Москве после захода Солнца. Старт и финиш в Лужниках, а вашими партнерами по бегу станут огни ночного города и летняя ночь.
Ежегодный фестиваль музыки «Жара», который пройдет в Лужниках, отметит свой первый юбилей.
Фестиваль отечественных авто и дрифта обещает своим гостям заряд драйва и позитива. Участники поборются за награды в нескольких номинациях, а у зрителей будет возможность разыграть призы.