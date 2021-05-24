Чем заняться в начале лета?

Главные спортивные события июня.

Забег #runforsun, 1 июня

Не знаете, как начать первый день лета? Вот подсказка! Забег #runforsun — это 4 км красивых видов, свежий кофе и заряд позитива.

Зелёный марафон, 5 июня

В 180 городах России, во Всемирный день защиты окружающей среды, Сбер проведёт Зелёный Марафон. Участники смогут пробежать пять дистанций на выбор.

Критериум Grand Fondo, 5 июня

Шоссейно-кольцевая гонка в группах, которая пройдёт на гоночном треке Moscow Raceway в Волоколамске.

Гонка Героев «Урбан» в Митино, 5 июня

Гонка с препятствиями в Москве. Организаторы специально проектировали и строили уникальные сетки, заборы, рампы и шины, которые бросят тебе вызов!

Эко-марафон #Рекибегут, 5 июня

Мероприятие пройдет в Туле. Участники смогут не только пробежать дистанцию, но и сделать полезное и доброе дело, сдав пластиковые бутылки на переработку.

Red Bull BC One Camp, 11-13 июня

Если ты фанат урбан культуры, а тело не может сохранять спокойствие, когда играет музыка – ты точно должен заглянуть на этот хип-хоп фестиваль!

Матч Россия – Бельгия. Евро-2021, 12 июня

Тот случай, когда все и не только фанаты футбола смогут смело скандировать: «Оле! Оле!» Санкт-Петербург. Финальный раунд группы B.

Фестиваль «Дикая Мята», 18-20 июня

Молния! Впервые в современной музыкальной истории — в составе участников фестиваля – группа «КИНО».

Уличный фестиваль спорта The Dream Fest, 19-20 июня

Фестиваль спорта для всей семьи объединит более 6 000 человек: спортсменов разных дисциплин, а также атлетов всех возрастных и профессиональных категорий.

Ночной забег на 10 км в Москве, 19 июня

Легендарный забег по Москве после захода Солнца. Старт и финиш в Лужниках, а вашими партнерами по бегу станут огни ночного города и летняя ночь.

Фестиваль «Жара», 23-27 июня

Ежегодный фестиваль музыки «Жара», который пройдет в Лужниках, отметит свой первый юбилей.

Автомобильный фестиваль «Все по классике», 26 июня

Фестиваль отечественных авто и дрифта обещает своим гостям заряд драйва и позитива. Участники поборются за награды в нескольких номинациях, а у зрителей будет возможность разыграть призы.