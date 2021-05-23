До кончиков ногтей: 7 дизайнов маникюра под кроссовки

Если для вас, как и для Эшли Веры, важно, чтобы всё в образе сочеталось.

Nike Air Force 1

Модный тренд от блогера –соответствие каждого ногтя цвету обуви: бордовый, синий, болотно-зелёный, бежевый и нежно-розовый. Дополнить всё можно эмблемой бренда.

Nike Air Jordan I

В одном из дизайнов Эшли тоже использовала те же цвета, что были на кроссовках, а ещё добавила тонкие линии и небо с облаками. Не обошлось и без узнаваемого лого.

Nike Air Jordan I

Один из самых сложных и интересных дизайнов: комбинация мазков синего, красного и чёрного цветов с тонкими контурами эмблемы создают необычный и оригинальный эффект.

Nike Air Jordan 4 Retro

Хотя в дизайне много красного цвет, а в самих кроссовках белого, это не делает маникюр менее сочетаемым с обувью: сетка, тона, логотип — есть все связующие.

Nike X Undercover Overbreak 'Sail'

Нюдовый розовый, яркий цветок и чёрные детали — так можно описать как пару кроссовок, так и маникюр девушки.

Nike Air Jordan I

По-видимому, предпочтение блогер отдаёт всё-таки ярким цветам: кислотно-зелёному и жёлтому. Таких дизайнов у неё несколько, этот лишь один из них. Молния, прямые и косые линии и, конечно, лого.

Nike X Ambush Air Max 180

«Космическая фуксия» — так Эшли назвала этот дизайн. Она решила сделать мизинец самым ярким, а затем, постепенно уменьшая насыщенность, прийти к белому цвету на указательном пальце.