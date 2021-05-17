Вместе лучше: 5 стильных кроссовок-коллабораций мая

Лето — идеальное время для экспериментов.
Модель в винтажном стиле понравится поклонникам 80-х. Отсылки к парижской тематике дизайнеры и вписали в экстерьер кроссовок, и спрятали внутри обуви: на стельках — надпись «ICI C’EST PARIS».
Минималистичные кеды украшают работы гения поп-арта 80-х Кита Харинга. Его легендарные танцующие человечки появятся на четырёх моделях: Chuck 70, Chuck Taylor All Star, Run Star Hike и Pro Leather.
Во время создания модели использовали синтетическую замшу и сетчатый материал, обеспечивающий хорошую вентиляцию. Рельефные вставки, имитирующие поверхность кубиков LEGO, — «изюминка» коллекции.
Кроссовки на массивной двухслойной подошве вдохновлены обувью для водных видов спорта. Главная отличительная черта — технологичная конусообразная форма и скрытая шнуровка на резинке.
Эту пару Nike создали совместно с дизайнером Юджином Морисавой, ответственным за пятую PS, и чемпионом НБА Полом Джорджем. Модель выполнена в цветовой гамме геймпада, имеет узнаваемый узор и логотип.