Вместе лучше: 5 стильных кроссовок-коллабораций мая

Paris Saint-Germain x Air Jordan 7 Retro BCFC

Модель в винтажном стиле понравится поклонникам 80-х. Отсылки к парижской тематике дизайнеры и вписали в экстерьер кроссовок, и спрятали внутри обуви: на стельках — надпись «ICI C’EST PARIS».