Провожать весну можно активно даже в большом городе.
В этом году в рамках «Ночи в музее» московский заповедник устроил необычную экскурсию — с бегущим гидом. Длина трассы составит 6 км. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Старт в 14:00.
В воскресенье фанаты футбола смогут посмотреть московское дерби: команды встретятся на домашнем стадионе «Динамо», ВТБ Арене. Начало матча в 14:00.
Для любителей авто в эти выходные пройдёт драг-рейсинговый заезд на культовых и редких автомобилях. Начало мероприятия в 10:00. Необходимо приобрести билет.
Желающие проверить свою силу и выносливость могут сделать это на весеннем московском фестивале «Готов к труду и обороне». Мероприятие пройдёт в спортивном комплексе «Лужники». Подробности на сайте.
Это первый совместный международный турнир OPEN FC и Федерации современного панкратиона по смешанным единоборствам. В главном бою встретятся боец из Армении Эдуард Вартанян и бразилец Мишель Силва.
С февраля в музейном комплексе проходят лекции и мастер-классы известных спортсменов. Их можно посетить по предварительной регистрации или посмотреть трансляцию на YouTube. Подробности на сайте.
Любители футбола смогут посмотреть финал ЛЧ на большом экране под открытым небом. А тусовщики приглашаются на бал с вкусными коктейлями и мощным зарядом позитива на всё лето!