Хочу купить: легендарные кроссовки из культовых фильмов

Вы наверняка уже видели их на ногах любимых героев.
Главная героиня для боя с противниками выбрала кроссовки Onitsuka Tai Chi желтого цвета (под цвет костюма). После шикарной сцены резни модель стала одной из самых популярных среди всех пар бренда.
Марти МакФлай примерил кроссовки Nike Air Mag с автоматической шнуровкой. Эта идея сценаристов воплотилась в настоящую пару лишь в 2016 году и сейчас считается раритетом.
В одной из сцен персонаж Тома Хэнкса получает в подарок новенькие беговые кроссовки Nike Cortez, которые он рассматривает с особой любовью. Дальше вы сможете увидеть эту пару в разных кадрах фильма.
Adidas создал модель Rom Zissou специально для одного из героев фильма капитана Зиссу. Модель сразу же стала популярна. Долгое время приобрести её было практически нереально.
Специально для фильма дизайнеры доработали модель Air Jordan 6. К классической чёрной расцветке они приделали специальный высокий сапог, чтобы кроссовки выглядели как идеальная экипировка для Бэтмена.