На что знаменитые спортсмены тратят свои миллионы? 5 безумных покупок

Они тоже не могут устоять перед своими слабостями.
Трёх бенгальских тигров боксёр купил спонтанно. Каждый тигрёнок обошёлся ему в $ 70 тыс., а на содержание одного животного в месяц уходило около $ 4 тыс. В итоге необычных питомцев пришлось продать.
Исключительно благодаря спорту Шакил О'Нилл заработал около $ 292 млн. Когда сбережения стало некуда девать, он купил сразу три «Бентли». А в какой-то момент хранил деньги в бочках прямо в спальне.
За профессиональную карьеру Кларк заработал более $ 15 млн, но в 1992 году объявил о банкротстве. Причина, по которой он остался на нуле, — страсть к дорогим автомобилям. Ему принадлежали сразу 18.
На постройку комплекса из бассейна, грота и аквариума для акул ушел $ 1 млн. А на содержание зубастых питомцев Аренас тратил по $ 6,5 тыс. в месяц: $ 5 тыс. на кормление и $ 1,5 тыс. на смотрителя.
В 2013 году сообщалось, что в коллекции баскетболиста хранится более 1,5 тыс. пар, за которые Джаррет в общей сложности заплатил больше $ 375 тыс.