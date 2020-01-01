Трансляции основных матчей и соревнований 1-3 января.
В первый день 2020 года в 13:45 начинаются четвертьфиналы лыжных гонок. Соревнования продлятся все праздничные выходные.
Любителей футбола ждут сразу два матча английской Премьер-лиги: в 20:30 начнётся матч «Эвертон» – «Вест Хэм Юнайтед», а в 23:00 «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла».
Тех, кто следит за НБА и ради матча готов проснуться пораньше, ждёт игра «Голден Стэйт Уорриорз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс», начало — в 6:30.
В английской Премьер-лиге сыграют «Тоттенхэм Хотспур» – «Лидс Юнайтед» начиная с 15:30 и «Вест Бромвич Альбион» – «Арсенал» с 23:00. А в испанской Примере «Реал Мадрид» – «Сельта» с 23:00.
Состоятся сразу несколько матчей КХЛ. В 14:30 начнут «Салават Юлаев» и «Автомобилист», в 17:00 ЦСКА – «Йокерит», а в 17:10 «Динамо» Мн – «Авангард».
В рамках Единой лиги ВТБ начиная с 14:00 встретятся «Енисей» – «Зенит», а с 16:00 «Нижний Новгород» – ЦСКА.
В АПЛ начиная с 19:30 сыграют «Челси» и «МЮ». В Примере в 18:15 начнут «Алавес» и «Атлетико» М, в 23:00 «Уэска» – «Барселона». В Бундеслиге в 20:00 «Бавария» и «Майнц».