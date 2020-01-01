3 января:

футбол

В АПЛ начиная с 19:30 сыграют «Челси» и «МЮ». В Примере в 18:15 начнут «Алавес» и «Атлетико» М, в 23:00 «Уэска» – «Барселона». В Бундеслиге в 20:00 «Бавария» и «Майнц».