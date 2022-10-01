Матвей Мичков выбыл из игры ещё в межсезонье и теперь нуждается в продолжительной реабилитации. Однако в игрока по-прежнему верят в России и за её пределами.
Статистика 17-летнего нападающего СКА за 2021 год поражает: 18 голов и восемь результативных передач в 25 играх, семь из которых пришлись на юниорский чемпионат мира. Неудивительно, что на него возлагали большие надежды.
Тем не менее ещё до старта сезона Мичков получил серьёзную травму ноги на турнире в Сочи. Жёсткое столкновение с защитником минского «Динамо» Алексеем Емелиным вызвало огромный резонанс в мире хоккея.
Обсуждения правомерности силового приёма долго не затихали. При этом Мичков и тренер команды противника Крэйг Вудкрофт отметили, что Емелин действовал по правилам.
«Вы бы потом сказали — Емелин уже не тот, старый, его пора списывать, его уже молодые обыгрывают. Когда сам был в таком возрасте, против меня тоже так играли. Было и пожёстче», — прокомментировал ситуацию Алексей.
Однако не все были согласны с этой позицией. Известный арбитр Юрий Карандин возмутился спокойной реакцией на произошедшее: «Думал, что будет скандал и жёсткое наказание, но, увы, тишина. Печально!» — сказал он Russia-Hockey.
Мичков лишился игровой практики практически на два месяца. Лишь в конце августа Матвей вернулся на лёд. «Здоровье лучше, чем было. Тейп поношу неделю, потом сниму», — рассказывал хоккеист.
Несмотря на неприятное происшествие, специалисты продолжали раздавать авансы Мичкову. Журналист The Athletic Скотт Уилер и вовсе заявил, что россиянин лучший игрок со времён драфта Александра Овечкина.
Его коллега Кори Пронман включил форварда в топ самых перспективных молодых игроков на драфте НХЛ. Мичков занял второе место сразу после нападающего «Реджайна Пэтс» Коннора Бедарда.
О полноценном возвращении Матвея пока говорить рано. Однако игрок принял участие в матче с «Адмиралом», где СКА выиграл с разгромным счётом 6:1.
Хочется надеяться, что вскоре Мичков включится в соревновательный ритм и продолжит радовать болельщиков отличными результатами.