Совет опытного игрока новичку

«Вы бы потом сказали — Емелин уже не тот, старый, его пора списывать, его уже молодые обыгрывают. Когда сам был в таком возрасте, против меня тоже так играли. Было и пожёстче», — прокомментировал ситуацию Алексей.