Лёд иногда объединяет сердца.
Родители олимпийской чемпионки Марины Анисиной – фигуристка Ирина Черняева и хоккеист Вячеслав Анисин. Брак впоследствии распался.
Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы Виктория Волчкова выбрала в спутники хоккеиста Юрия Буцаева. В 2012 году Виктория и Юрий стали родителями сына.
В 2006 году чемпионка мира Мария Бутырская обвенчалась с хоккеистом Вадимом Хомицким. Хоккеист младше фигуристки на 10 лет, в браке родились трое детей.
В 2000 году олимпийская чемпионка из США вышла замуж за игрока «Флориды Пантерз» Брета Хедикана, познакомились они на Олимпиаде-1992. В браке родились две дочери – Кеара Киёми и Эмма Ёсико.
Ещё во время спортивной карьеры легендарная корейская фигуристка встречалась с игроком национальной команды по хоккею. В 2014 году Ю На и Вон Джун расстались.
Варвара выступала на всероссийских соревнованиях и в ледовых шоу по всему миру. С игроком «Вашингтона» она познакомилась в спортивном институте, затем пара рассталась («Он улетал в США, я на первую репетицию»), но вскоре они вновь сошлись.
Олимпийская чемпионка – 1992 в парном катании уехала в США тренировать и вышла замуж за хоккеиста Крейга Шепарда, который когда-то выступал за московское «Динамо». Брак продлился семь лет и распался из-за нежелания мужчины иметь детей.
Эти спортсмены вместе уже больше 30 лет. Елена тренировалась у Татьяны Тарасовой и Людмилы Пахомовой, брала медаль на юниорском ЧМ, а в середине 80-х вышла замуж за прославленного хоккеиста.