Варвара и Дмитрий Орловы

Варвара выступала на всероссийских соревнованиях и в ледовых шоу по всему миру. С игроком «Вашингтона» она познакомилась в спортивном институте, затем пара рассталась («Он улетал в США, я на первую репетицию»), но вскоре они вновь сошлись.