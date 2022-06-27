Как российские хоккеисты праздновали победы в Кубке Стэнли?

Кто-то шокировал фотографиями из раздевалки, а кто-то клал в трофей новорождённого.

Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 2016 и 2017)

После второй подряд победы в Кубке Стэнли Евгений поднимал вверх не только трофей, но и супругу Анну.

Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2018)

Заветный Кубок Стэнли Ови никак не мог выпустить из рук – даже спать отправился в его компании.

Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз», 2018)

Кузнецов отлично отметил победу в Кубке, поев пельмени прямо из чаши.

Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз», 2018)

В соцсетях защитника Дмитрия Орлова после победы появилось милое фото с Кубком, женой и родителями.

Иван Барбашёв («Сент-Луис», 2019)

В 2019 году Иван Барбашёв очень вовремя выиграл Кубок Стэнли: аккурат под день рождения любимой супруги.

Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 2019)

В 2019-м на одной неделе Тарасенко и выиграл Кубок Стэнли, и стал отцом. Неудивительно, что малыш первым делом полежал прямо в трофее – вышла отличная колыбель.

Никита Кучеров, Михаил Сергачëв, Андрей Василевский («Тампа-Бэй», 2020 и 2021)

Два сезона подряд «Тампа» брала Кубок Стэнли, и важнейшую роль в этих победах сыграли россияне.

Русская троица «Тампы» отлично отметила вторую победу подряд на яхте.

А затем хоккеисты все вместе привезли трофеи в Москву.

Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш», 2022)

Первые снимки после победы – самые безумные, но самые яркие. Ничушкин же очень оригинально примерил чемпионский пояс в раздевалке «Колорадо».