Кто-то шокировал фотографиями из раздевалки, а кто-то клал в трофей новорождённого.
После второй подряд победы в Кубке Стэнли Евгений поднимал вверх не только трофей, но и супругу Анну.
Заветный Кубок Стэнли Ови никак не мог выпустить из рук – даже спать отправился в его компании.
Кузнецов отлично отметил победу в Кубке, поев пельмени прямо из чаши.
В соцсетях защитника Дмитрия Орлова после победы появилось милое фото с Кубком, женой и родителями.
В 2019 году Иван Барбашёв очень вовремя выиграл Кубок Стэнли: аккурат под день рождения любимой супруги.
В 2019-м на одной неделе Тарасенко и выиграл Кубок Стэнли, и стал отцом. Неудивительно, что малыш первым делом полежал прямо в трофее – вышла отличная колыбель.
Два сезона подряд «Тампа» брала Кубок Стэнли, и важнейшую роль в этих победах сыграли россияне.
Русская троица «Тампы» отлично отметила вторую победу подряд на яхте.
А затем хоккеисты все вместе привезли трофеи в Москву.
Первые снимки после победы – самые безумные, но самые яркие. Ничушкин же очень оригинально примерил чемпионский пояс в раздевалке «Колорадо».