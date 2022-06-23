В какой-то момент пришлось выбирать между спортом и музыкой.
Хоккеем Шатунов заинтересовался в 11 лет: тогда в его детском доме появилась команда. «Мне настолько хотелось в неё попасть, что я буквально за ночь научился кататься», – рассказывал Юрий в интервью пресс-службе МХЛ.
Именно хоккей был первой страстью Шатунова, музыкой он занялся позднее, когда уже год отыграл в команде на позиции левого нападающего. «Если бы всё сложилось немного по-другому, я бы до сих пор блистал на льду», – отмечал певец.
Своему пути в хоккее Шатунов был обязан оренбургскому тренеру Акану Бикситову: «Певцом я стал сам, а хоккеистом – благодаря Акану Тагаевичу». Этот специалист отдал тренерству более 40 лет.
Шатунов сделал выбор в пользу музыкальной карьеры, но не забывал свою команду: заходил проведать, когда приезжал в Оренбург, покупал юным спортсменам снаряжение.
Хоккеем Юрий продолжил заниматься на любительском уровне: он регулярно выходил на лёд с друзьями для развлечения и поддержания физической формы.
На хоккейные матчи Шатунов выбирался редко, однако повторял, что это его любимый вид спорта. «Всегда стараюсь смотреть матчи по телевидению, переживаю», – говорил певец.