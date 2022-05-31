В финалах Востока и Запада сыграют семеро россиян.
Три передачи и шайба — результат Панарина в семиматчевой серии с «Каролиной». Дальше — больше?
В двух последних матчах с «Каролиной» голкипер сделал по 37 сейвов и даже две результативных передачи.
Всю серию с «Каролиной» Георгиев пробыл на скамейке запасных, пока он стабильный второй номер после Шестёркина.
«Тампа» уверенно провела серию с «Флоридой», а в заключительной встрече Василевский даже оформил шат-аут с 49 сейвами.
В серии с «Флоридой» защитник сделал две передачи и обошёлся без штрафных минут.
Две шайбы и пять передач за четыре встречи с «Флоридой»: Кучеров показывает, что он в отличной форме.
В серии с «Сент-Луисом» Ничушкин забросил одну шайбу и сделал три передачи, тем самым помог команде выйти в финал Запада.
Андрей Свечников
Пётр Кочетков («Каролина»)
Сергей Бобровский
Максим Мамин («Флорида»)
Иван Барбашёв
Владимир Тарасенко
Алексей Торопченко
Павел Бучневич («Сент-Луис»)
Никита Задоров («Калгари»)