Кто из российских хоккеистов ещё претендует на Кубок Стэнли?

В финалах Востока и Запада сыграют семеро россиян.

Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Три передачи и шайба — результат Панарина в семиматчевой серии с «Каролиной». Дальше — больше?

Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»

В двух последних матчах с «Каролиной» голкипер сделал по 37 сейвов и даже две результативных передачи.

Александр Георгиев, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Всю серию с «Каролиной» Георгиев пробыл на скамейке запасных, пока он стабильный второй номер после Шестёркина.

Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Тампа» уверенно провела серию с «Флоридой», а в заключительной встрече Василевский даже оформил шат-аут с 49 сейвами.

Михаил Сергачёв, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

В серии с «Флоридой» защитник сделал две передачи и обошёлся без штрафных минут.

Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Две шайбы и пять передач за четыре встречи с «Флоридой»: Кучеров показывает, что он в отличной форме.

Валерий Ничушкин, «Колорадо Эвеланш»

В серии с «Сент-Луисом» Ничушкин забросил одну шайбу и сделал три передачи, тем самым помог команде выйти в финал Запада.

Кто вылетел?

Андрей Свечников
Пётр Кочетков («Каролина»)
Сергей Бобровский
Максим Мамин («Флорида»)
Иван Барбашёв
Владимир Тарасенко
Алексей Торопченко
Павел Бучневич («Сент-Луис»)
Никита Задоров («Калгари»)