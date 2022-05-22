Самая красивая подборка недели.
Анастасия и Никита начали встречаться ещё тогда, когда хоккеист был неизвестным игроком в юниорской лиге. Личную жизнь пара прячет под надёжным замком.
Анастасия и Александр поженились в 2016 году, с тех пор в их семье родились двое сыновей по имени Сергей и Илья. Анастасия — дочь известной российской актрисы Веры Глаголевой.
Телеведущая Анна Кастерова очаровала хоккеиста во время одного из своих эфиров. В 2016 году пара поженилась, тогда у них появился и сын Никита.
Анна и Игорь познакомились ещё в Петербурге, когда голкипер защищал ворота СКА. Вместе с любимым Анна переехала в США и помогала ему учить английский язык.
Светлана и Валерий вместе уже давно, девушка поехала за океан вместе с возлюбленным, когда тот перебрался в НХЛ. Поженились они в 2018 году.
Ольга и Сергей познакомились на горнолыжном курорте Шерегеш, а поженились более 10 лет назад. Ольга старше Сергея на четыре года.
Андрей сделал предложение Ксении, когда ему было всего 19 лет. Девушка уже долгое время является профессиональной моделью.
Елизавета и Михаил тоже не один год вместе. Супруга хоккеиста преподаёт йогу: ведёт курсы и делает удобную одежду для занятий.