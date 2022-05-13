Переписал множество клубных рекордов и взялся за рекорды лиги.
За 6 встреч с «Сент-Луисом» Капризов забросил 7 шайб. Столько же в первом раунде удалось забросить Павлу Буре в сезоне-1994/1995, но за 7 встреч.
В карьере Капризова было две неполных серии плей-офф, и он уже успел стать едва ли не лучшим снайпером клуба в розыгрышах Кубка Стэнли. 12 матчей и 9 шайб на счету россиянина.
Капризову удалось стать третьим игроком НХЛ в XXI веке, который отличился более шести раз в первом раунде плей-офф. Двое других — Патрик Марло («Сан-Хосе») и Микаэль Самуэльссон («Ванкувер»).
Во втором матче серии с «Сент-Луисом» Капризов забросил три шайбы и стал первым в истории клуба игроком, оформившим хет-трик в игре плей-офф.
108 очков за 81 встречу в регулярном чемпионате: Капризов провёл один из лучших сезонов для россиян в НХЛ.
В свой второй сезон в НХЛ Капризов разогнался так, что побил сразу три рекорда. Первый — по числу передач в регулярном чемпионате (61).
Впервые в истории «Миннесоты» хоккеист сумел пробить отметку в 100 очков за один сезон. Среди россиян в НХЛ Капризов стал седьмым по счёту с «соткой» в регулярном чемпионате.
47 шайб за сезон в регулярном чемпионате — это лучший результат «Миннесоты».