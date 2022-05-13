Какие достижения установил Кирилл Капризов за сезон?

Переписал множество клубных рекордов и взялся за рекорды лиги.

Лучший российский снайпер первого раунда плей-офф

За 6 встреч с «Сент-Луисом» Капризов забросил 7 шайб. Столько же в первом раунде удалось забросить Павлу Буре в сезоне-1994/1995, но за 7 встреч.

4-е место среди снайперов «Миннесоты» в плей-офф

В карьере Капризова было две неполных серии плей-офф, и он уже успел стать едва ли не лучшим снайпером клуба в розыгрышах Кубка Стэнли. 12 матчей и 9 шайб на счету россиянина.

Один из лучших снайперов первого раунда плей-офф в XXI веке

Капризову удалось стать третьим игроком НХЛ в XXI веке, который отличился более шести раз в первом раунде плей-офф. Двое других — Патрик Марло («Сан-Хосе») и Микаэль Самуэльссон («Ванкувер»).

Первый игрок «Миннесоты» с хет-триком в плей-офф

Во втором матче серии с «Сент-Луисом» Капризов забросил три шайбы и стал первым в истории клуба игроком, оформившим хет-трик в игре плей-офф.

Попал в топ-10 лучших сезонов в регулярке НХЛ от россиян

108 очков за 81 встречу в регулярном чемпионате: Капризов провёл один из лучших сезонов для россиян в НХЛ.

Первый игрок «Миннесоты» с 60+ передач за сезон

В свой второй сезон в НХЛ Капризов разогнался так, что побил сразу три рекорда. Первый — по числу передач в регулярном чемпионате (61).

Первый игрок «Миннесоты», пробивший отметку в 100 очков за сезон

Впервые в истории «Миннесоты» хоккеист сумел пробить отметку в 100 очков за один сезон. Среди россиян в НХЛ Капризов стал седьмым по счёту с «соткой» в регулярном чемпионате.

Первый игрок «Миннесоты» по шайбам в регулярке за сезон

47 шайб за сезон в регулярном чемпионате — это лучший результат «Миннесоты».