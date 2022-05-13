4-е место среди снайперов «Миннесоты» в плей-офф

В карьере Капризова было две неполных серии плей-офф, и он уже успел стать едва ли не лучшим снайпером клуба в розыгрышах Кубка Стэнли. 12 матчей и 9 шайб на счету россиянина.