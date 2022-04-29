Вспоминаем, какую битву за трофей эти команды устроили шесть лет назад.
Финальная серия — 2015/2016 между ЦСКА и «Металлургом» также продлилась семь матчей: никто не хотел уступать до самого последнего момента.
На старте серии ЦСКА одержал уверенную домашнюю победу со счетом 5:1: шайба Сергея Мозякина в самом начале встречи не повлияла на итог.
Второй матч в Москве завершился уже поражением ЦСКА: после первой шайбы Никиты Зайцева армейцы не смогли ничего сделать, а Данис Зарипов и Алексей Береглазов принесли «Магнитке» победу.
За 17 секунд до финальной сирены Ян Коварж из «Металлурга» перевёл игру в овертайм. Командам пришлось сыграть почти целый период сверху: на 79-й минуте Стефан Да Коста всё-таки принес победу ЦСКА.
Судьбу четвертой встречи решила всего одна шайба: на 48-й минуте Томашу Филиппи удалось реализовать большинство, и это принесло победу «Металлургу».
Наконец, «Металлургу» удалось одержать вторую победу подряд и вырваться вперёд. В третьем периоде команды обменялись шайбами, а в овертайме победную забросил Сергей Мозякин.
ЦСКА не сдался без боя в Магнитогорске: с 23-й минуты москвичи вели в счете 2:0, но упустили преимущество в концовке. В овертайме всё же удалось вырвать победу и восстановить паритет в серии.
Решающая битва случилась в Москве и завершилась в пользу «Металлурга». Победную шайбу на 39-й минуте забросил Крис Ли, встреча завершилась с общим счётом 3:1 в пользу «Магнитки».