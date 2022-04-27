Что собой представляет «СКА-Арена»?

Огромная арена возвысится на семь этажей, рядом оборудуют подземный и наземный паркинги. На самой арене спроектирована кейтеринг-зона с меню на любой кошелёк, а первый ряд кресел будет примыкать прямо к бортику.