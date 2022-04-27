ИИХФ лишил Россию чемпионата мира, а огромную арену продолжают строить.
Изначально на проведение чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге планировалось потратить около 1,2 миллиарда рублей.
Эти средства сопоставимы с теми, что были потрачены на ЧМ-2016 по хоккею в Санкт-Петербурге: 1 миллиард 135 миллионов рублей.
По концепции правительства Санкт-Петербурга планировалось покрыть 50% расходов из бюджета Санкт-Петербурга и ещё 50% — из федерального бюджета.
Для проведения ЧМ-2023 в Петербурге снесли СКК и начали возведение «СКА-Арены» — самого большого хоккейного стадиона в мире (на 21,5 тыс. человек). И это уже совершенно другие затраты.
Предварительная сметная стоимость проекта была оценена в 37 миллиардов рублей. Не более 10 миллиардов планировалось выделить из бюджета города, всё остальное покрывает инвестор.
Огромная арена возвысится на семь этажей, рядом оборудуют подземный и наземный паркинги. На самой арене спроектирована кейтеринг-зона с меню на любой кошелёк, а первый ряд кресел будет примыкать прямо к бортику.
Сейчас объект готов примерно на 70%, его продолжат строить в штатном режиме, даже несмотря на отмену ЧМ-2023.
По оценкам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, на подготовку к ЧМ-2018 в городе потратили около 145 миллиардов рублей, из которых более 100 миллиардов — из городского бюджета.