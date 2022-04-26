Ови много раз пытались выключить из игры, но Русская машина и правда не ломается.
Впервые её сказал сам Овечкин давным-давно, после своего второго сезона в НХЛ. Получив повреждения в матче с «Колорадо», форвард покинул лёд с помощью партнеров, но совсем скоро был в строю.
За первые 15 лет карьеры в НХЛ Овечкин пропустил из-за повреждений и проблем со здоровьем всего 18 матчей.
Тогда ещё молодой Овечкин не смог доиграть важнейший матч с Канадой, поскольку получил травму плеча в столкновении с Патрисом Бержероном. Продолжить встречу Ови не смог, а наши тогда проиграли 1:6.
31 января 2008 года Овечкин провёл шедевральный матч с «Монреалем»: ему сломали нос, а затем разбили шайбой губу, но он вернулся на лёд и сумел забросить четыре шайбы.
Тогда у Ови была диагностирована травма верхней части тела. Из-за столкновения с Раффи Торресом в игре с «Коламбусом» Овечкин выбыл на шесть игр.
На ЧМ-2014 Ови пропустил одну встречу: в матче с Германией получил удар по колену от Маркуса Кинка. Прямо с катка Александра отправили в больницу, однако уже к четвертьфиналу Овечкин был в строю.
Бывало такое, что Ови прилетало даже на скамейке запасных: в 2018 году на матче с «Вегасом» шайба угодила нападающему под визор, когда он даже не был на смене. Ничего страшного не случилось, капитан продолжил матч.
В начале матча с «Флоридой» в ноябре 2021 года Овечкину прилетела шайба в лицо. После ухода в раздевалку он продолжил встречу и пошутил, что это попадание стало сигналом к пробуждению в матче.
После столкновения с бортом Овечкин кричал от боли, и казалось, что в этот раз травма окажется серьезной — но в «Вашингтоне» заверили, что Ови вернётся со дня на день.