Шайба прилетала даже на скамейку

Бывало такое, что Ови прилетало даже на скамейке запасных: в 2018 году на матче с «Вегасом» шайба угодила нападающему под визор, когда он даже не был на смене. Ничего страшного не случилось, капитан продолжил матч.