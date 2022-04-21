Уже долгие годы покупает билеты на игры «Вашингтона» для маленьких детей

Супруга Овечкина Анастасия рассказала, что однажды удивилась пропаже $ 40 тыс. с карты, а потом узнала, что уже 12 лет её супруг покупает для детей билеты на игры «Вашингтона».