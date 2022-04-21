Ови проявляет благородство и на катке, и вне его.
В недавнем матче с «Вегасом» Овечкин убедил арбитра не удалять Макса Пасиоретти, из-за контакта с которым он оказался на льду.
В концовке матча с «Монреалем» Овечкин выполнил шикарный бросок в девятку, но шайбу поймал Кэри Прайс. Увидев сейв, Ови не разозлился, а поаплодировал сопернику.
Однажды Овечкин увидел на трибуне плакат юной болельщицы с просьбой подарить ей шайбу в день рождения. Хоккеист незамедлительно выполнил просьбу.
Бывали у Ови подарки и покрупнее: одна из фанаток попросила у хоккеиста клюшку, и после матча он сделал ей такой подарок к 18-летию.
Примерно полгода назад Овечкин после тренировки решил накормить журналистов: после занятия принёс в пресс-центр несколько коробок с пиццей.
Случай произошёл в Эдмонтоне в 2017 году: Овечкин увидел на улице бездомного и решил сходить в магазин, где купил ему тёплую куртку и шапку.
На одном из благотворительных аукционов Овечкин продавал личную тренировку: вырученные средства пошли на помощь малоимущим семьям.
В 2020 году во время карантина Александр Овечкин и Уэйн Гретцки собрали более $ 40 тыс. на благотворительность, сыграв друг с другом в NHL 20.
Супруга Овечкина Анастасия рассказала, что однажды удивилась пропаже $ 40 тыс. с карты, а потом узнала, что уже 12 лет её супруг покупает для детей билеты на игры «Вашингтона».