Капризов побил клубный рекорд по очкам за сезон

Во второй сезон в «Миннесоте» Капризов обновил клубный рекорд, набрав за сезон как минимум 84 очка (38+46). У Мариана Габорика было 83 очка в сезоне-2007/2008.