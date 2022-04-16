Русская слава в НХЛ: какие рекорды наши хоккеисты побили в этом сезоне?

Устанавливать мощные достижения в НХЛ может не только Ови.

Капризов побил клубный рекорд по очкам за сезон

Во второй сезон в «Миннесоте» Капризов обновил клубный рекорд, набрав за сезон как минимум 84 очка (38+46). У Мариана Габорика было 83 очка в сезоне-2007/2008.

Георгиев вышел на 9-е место по шат-аутам среди россиян

9 матчей в НХЛ голкипер «Рейнджерс» провёл на ноль, столько же — у Михаила Шталенкова.

Тарасенко уже 6 сезонов забрасывает 30+ шайб…

Из действующих игроков результат лучше только у Овечкина (16), Кросби (9) и Стэмкоса (7).

…и выбил 500 очков в НХЛ

Владимиру удалось стать 22-м российским игроком, достигнувшим такой отметки.

Малкин побил рекорд Фёдорова по передачам среди россиян…

К 971-му матчу в НХЛ Малкин сделал 697 ассистов и превзошёл достижение соотечественника.

…и повторил достижение Ягра по победным шайбам за «Питтсбург»

Теперь у Малкина 78 шайб, которые напрямую принесли его команде победу.

Георгиев и Шестёркин — с клубным рекордом по победам

Сначала Шестёркин провёл 7 победных матчей в стартовом составе, а сейчас 6 побед подряд в старте одержал Георгиев.

Панарин обновил личный рекорд по передачам за сезон

За 66 матчей Панарин сумел оформить 65 результативных передач. Предыдущий рекорд — 63 паса в 69 встречах.