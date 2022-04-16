Устанавливать мощные достижения в НХЛ может не только Ови.
Во второй сезон в «Миннесоте» Капризов обновил клубный рекорд, набрав за сезон как минимум 84 очка (38+46). У Мариана Габорика было 83 очка в сезоне-2007/2008.
9 матчей в НХЛ голкипер «Рейнджерс» провёл на ноль, столько же — у Михаила Шталенкова.
Из действующих игроков результат лучше только у Овечкина (16), Кросби (9) и Стэмкоса (7).
Владимиру удалось стать 22-м российским игроком, достигнувшим такой отметки.
К 971-му матчу в НХЛ Малкин сделал 697 ассистов и превзошёл достижение соотечественника.
Теперь у Малкина 78 шайб, которые напрямую принесли его команде победу.
Сначала Шестёркин провёл 7 победных матчей в стартовом составе, а сейчас 6 побед подряд в старте одержал Георгиев.
За 66 матчей Панарин сумел оформить 65 результативных передач. Предыдущий рекорд — 63 паса в 69 встречах.