Вспоминаем все дизайны за последние 30 лет.
Первое золото чемпионата мира в качестве сборной России. Форма красного цвета с триколорными треугольниками на груди и рукавах, герб России вписан в белый круг на груди.
Небольшие изменения в дизайне – поменялись шрифт надписи «Россия» и декоративные элементы на трусах.
Форма остаётся красной, но полоски триколора сместились на бока, а декоративные элементы с трусов убрали.
Первые Игры с участием игроков НХЛ. Форма та же, но теперь в ней выиграны серебряные олимпийские медали.
ЧМ, на котором России показала свой худший результат в истории. Форма претерпела значительные изменения – герб России стал крупнее, плечи и рукава – синими, белый цвет использован как дополнение.
Форма та же, но теперь Россия украсила её бронзовыми наградами
Красный вновь преобладает, вытеснив остальные цвета на периферию.
Новый дизайн – герб страны теперь не только на груди, но и на плечах, синие и белые элементы сместились на бока и рукава, изменился вырез, на гамашах появилась контрастная полоса.
На матч с Италией Россия вышла в ностальгической форме с надписью «СССР». Золото выиграли в привычной, с гербом России.
Второе золото России подряд. С формы практически исчез белый цвет, стало больше синего, и дизайн усложнился.
Герб и надпись на груди остаются неизменными, но от агрессивного дизайна отказались, вернувшись к более традиционным полоскам на рукавах и по низу джерси. В таком виде форма оставалась до 2014 года.
Переосмысление гостевой белой формы – интересный и запоминающийся дизайн, но счастья он не принёс. Россия проиграла в четвертьфинале.
Этот дизайн оказался победным – и продержался в неизменном виде до 2018 года.
России запретили выступать под своим флагом, на месте герба появилась надпись Olympic Athlete from Russia, но это не помешало взять золото. Номер вынесен на грудь, форма стала полностью красной.
На турнирах ИИХФ ещё разрешено выступать под флагом России.
Теперь без герба играем и на мировых первенствах. Вместо него – олимпийские кольца.
В распоряжении «Чемпионата» оказался эскиз возможного варианта олимпийской формы сборной России по хоккею.