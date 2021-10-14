Овечкин оформил дубль в матче с «Рейнджерс» и вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна. У легендарного канадца 731 заброшенная шайба, а у россиянина теперь – 732.
Ближайшая цель для Овечкина – Бретт Халл. У американца 741 гол и четвёртое место. Нет сомнений, что Александр перегонит Халла уже в нынешнем сезоне. Россиянин задал сумасшедший темп!
На третьем месте расположился Яромир Ягр. В свои 49 лет чех по-прежнему играет на профессиональном уровне, выступая на родине за «Кладно». Снайперское достижение Ягра в НХЛ – 766 голов.
Мистер Хоккей – так называют великого Горди Хоу, ушедшего из жизни в 2016 году. За свою карьеру в НХЛ канадец забросил 801 шайбу. На эту отметку Овечкину нужно ориентироваться уже в следующем сезоне.
894 гола! Вечный рекорд канадской легенды Уэйна Гретцки, от которого глаза лезут на лоб. Можете быть уверенными, что Овечкин обязательно постарается покорить это достижение.
«Я буду стараться изо всех сил. Именно поэтому я и хочу играть ещё пять лет. Я хочу получить шанс догнать Великого. Почему бы и нет? А если в итоге я стану вторым, то и это число тоже хорошее».