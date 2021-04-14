Разрушитель рекордов. Овечкин на пути к хоккейному бессмертию

Догонит ли Александр Великий Уэйна Гретцки?
Овечкин ни разу за карьеру в НХЛ не забивал меньше 30 голов, восемь раз пробивал «полтинник», выиграл рекордные девять «Морис Ришар Трофи».
Только в конце своего 14-го сезона Овечкин заявил, что попробует сделать невозможное. На тот момент ему предстояло забросить ещё 237 шайб.
Сам Гретцки болеет за Овечкина и с удовольствием передаст ему титул лучшего снайпера в истории. Взамен он просит всего ничего – клюшку Овечкина для своей коллекции.
Сейчас на счету Овечкина 728 голов, ещё четыре, и он обгонит Марселя Дионна, став пятым снайпером в истории.
В сезоне-2020/2021 он стал вторым в истории по голам в большинстве, до рекорда Дэйва Андрейчука (274) осталось семь голов.
До Фила Эспозито, который занимает третье место по победным голам (118) – две шайбы. А рекорд по голам в овертайме уже давно принадлежит Овечкину (24 шайбы).
Но на рекорд Уэйна Гретцки долго не решался замахнуться, даже став обладателем Кубка Стэнли. «Я не думаю, что этот рекорд можно побить, он останется вечным», — говорил он.