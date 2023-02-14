Лучшие матчи и голы Юрия Жиркова

Легендарный российский футболист в интервью Bobsoccer назвал наиболее памятные моменты карьеры.

«Спортинг» — ЦСКА — 1:3, финал Кубка УЕФА — 2005

«Первый такой матч — безусловно, финал Кубка УЕФА «Спортинг» – ЦСКА в мае 2005-го».

Нидерланды — Россия — 1:3, 1/4 финала Евро-2008

«Вторым без вопросов назову четвертьфинал Eвро-2008, в котором сборная России обыграла Нидерланды».

«Челси» — «Астон Вилла» — 7:1, АПЛ-2009/2010

«Начался матч, правда, не очень удачно – я «привёз» гол в наши ворота. Зато потом заработал два пенальти и отдал две голевые передачи, а «Челси» выиграл с крупным счётом».

«Спортинг» — ЦСКА — 1:3, финал Кубка УЕФА — 2005

«Лучшие голы? Особняком стоит гол в финале Кубка УЕФА «Спортингу», который в итоге оказался решающим».

«Гамбург» — ЦСКА — 3:2, группа ЛЧ-2006/2007

«Далее – мяч в ворота «Гамбурга» за ЦСКА в Лиге чемпионов, когда решающему удару предшествовал скоростной проход».

«Динамо» — ЦСКА — 4:2, РПЛ-2013/2014

«Неплохой гол забил в ворота армейцев за «Динамо», в том эпизоде удалось несколько раз почеканить мяч».

«Спартак» — «Челси» — 0:2, группа ЛЧ-2010/2011

«Ещё гол за «Челси» в ворота «Спартака» – в Лужниках, в матче Лиги чемпионов. Стадион болел против нас, но мы были сильнее и выиграли. Хороший был вечер».