Легендарный российский футболист в интервью Bobsoccer назвал наиболее памятные моменты карьеры.
«Первый такой матч — безусловно, финал Кубка УЕФА «Спортинг» – ЦСКА в мае 2005-го».
«Вторым без вопросов назову четвертьфинал Eвро-2008, в котором сборная России обыграла Нидерланды».
«Начался матч, правда, не очень удачно – я «привёз» гол в наши ворота. Зато потом заработал два пенальти и отдал две голевые передачи, а «Челси» выиграл с крупным счётом».
«Лучшие голы? Особняком стоит гол в финале Кубка УЕФА «Спортингу», который в итоге оказался решающим».
«Далее – мяч в ворота «Гамбурга» за ЦСКА в Лиге чемпионов, когда решающему удару предшествовал скоростной проход».
«Неплохой гол забил в ворота армейцев за «Динамо», в том эпизоде удалось несколько раз почеканить мяч».
«Ещё гол за «Челси» в ворота «Спартака» – в Лужниках, в матче Лиги чемпионов. Стадион болел против нас, но мы были сильнее и выиграли. Хороший был вечер».