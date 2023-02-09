Станислав Черчесов — сборная России



В 2007 году Черчесов вместе с красно-белыми боролся за золото ЧР, но проиграл. А через год случились разгромные поражения от ЦСКА в РФПЛ и киевского «Динамо» в ЛЧ. Зато тренер преуспел на домашнем ЧМ — дошёл до 1/4 финала.