Звёзды мирового футбола в образе детей

Месси, Роналду и другие звёзды футбола резко «помолодели».

Лионель Месси («ПСЖ»/Аргентина)

Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция)

Криштиану Роналду («Аль-Наср»/Португалия)

Неймар («ПСЖ»/Бразилия)

Гарри Кейн («Тоттенхэм»/Англия)

Гарет Бэйл (Уэльс)

Кевин Де Брёйне («Ман Сити»/Бельгия)

Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет)

Антуан Гризманн («Атлетико»/Франция)

Роберт Левандовски («Барселона»/Польша)

Уэйн Руни (Англия)

Роналдиньо (Бразилия)

Тьерри Анри (Франция)

Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

Фрэнк Лэмпард (Англия)

Зинедин Зидан (Франция)

Стивен Джеррард (Англия)

Фернандо Торрес (Испания)

Андрес Иньеста (Испания)

Хави (Испания)