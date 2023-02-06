6 февраля 1958 года разбился самолёт, на борту которого находился состав «Манчестер Юнайтед»: футболисты, тренеры, болельщики и журналисты. Из 44 человек погибли 23, ещё 19 получили ранения. Далее – короткое видео о случившемся.
Многие футболисты, такие как защитник Билл Фоулкс или вратарь Гарри Грегг, продолжили играть. Однако для некоторых травмы оказались слишком серьёзными. Так оборвалась карьера талантливого хавбека Джеки Бланчфлауэра.
Позже он вернулся в клуб и к тренерской работе, чтобы сделать «МЮ» победителем еврокубка 10 лет спустя.
Каждый год «Юнайтед» минутой молчания вспоминает погибших в той авиакатастрофе.
Особые часы на стадионе «Олд Траффорд» застыли в тот самый миг.