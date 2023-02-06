65 лет назад произошла Мюнхенская трагедия

6 февраля 1958 года разбился самолёт, на борту которого находился состав «Манчестер Юнайтед»: футболисты, тренеры, болельщики и журналисты. Из 44 человек погибли 23, ещё 19 получили ранения. Далее – короткое видео о случившемся.