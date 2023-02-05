В день рождения португальца вспоминаем, как он выглядел не только на поле, но и за его пределами.
В 18 лет Роналду дебютировал в основном составе «МЮ». Он должен был заменить ушедшего в «Реал» Дэвида Бекхэма.
В сборной Португалии Криштиану дебютировал годом ранее, а на Евро-2004 взял с командой серебро.
Обошлось без титулов. В финале Кубка Англии Роналду отыграл все 120 минут, но в серии пенальти «Арсенал» оказался сильнее.
Криштиану дебютировал на ЧМ. Португалия дошла до полуфинала и заняла четвёртое место на турнире.
Первый титул в АПЛ! Роналду стал третьим бомбардиром сезона, забив 17 голов в чемпионате.
Криштиану не только выиграл АПЛ и ЛЧ, но и получил свой первый «Золотой мяч».
Роналду сменил клуб, в точности как Бекхэм шестью годами ранее. За португальца заплатили € 94 млн, тогда это был мировой рекорд.
А вот в сборной у Криштиану дела не шли. Португалия дошла лишь до 1/8 финала ЧМ.
Роналду завоевал первый титул с мадридским клубом, выиграв Кубок Испании.
Долгожданная победа Криштиану в Ла Лиге — на третий сезон выступлений за мадридский клуб.
Командных трофеев Роналду не завоевал. Но был настолько крут, что получил второй «Золотой мяч».
Ещё один мощный урожай титулов: Кубок Испании, ЛЧ (долгожданная «Десима» «Реала»), Суперкубок УЕФА. И, как следствие, третий «Золотой мяч» Криштиану.
После такого Роналду взял паузу. Впрочем, как сказать: 61 гол за сезон — та ещё «пауза»!
Главный титул Криштиану со сборной. Португалия наконец-то выиграла Евро. Также были победа в ЛЧ и четвёртый «Золотой мяч».
Роналду разошёлся – взял Ла Лигу, ЛЧ и пятый «Золотой мяч».
После ЧМ в России Криштиану, выигравший напоследок ещё раз ЛЧ с «Реалом», решил сменить клуб.
И сразу же стал чемпионом Италии. В Серии А Роналду признали игроком года. А со сборной он выиграл Лигу наций.
Повторение пройденного: второй титул Криштиану в Серии А и звание игрока года.
Вскоре Роналду заскучал в Италии и вернулся в клуб своей молодости.
Криштиану не смог вывести команду в зону ЛЧ. И со скандалом покинул клуб.
Как у Роналду пойдут дела на Ближнем Востоке? Первый гол уже есть (правда, с пенальти).