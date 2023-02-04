Собрали игроков, которые чаще других оставляют соперника в дураках.
Игроки всегда довольны, когда им удаётся красиво обвести соперника. Особенно если получается прокинуть мяч между ног.
В текущем сезоне АПЛ лучшие по этому показателю — Матиас Йенсен из «Брентфорда» и Жоау Канселу, который уже сменил «Ман Сити» на «Баварию». Они шесть раз прокидывали мяч между ног своим соперникам.
По пять удачных действий на счету Ришарлисона («Тоттенхэм»), Моргана Гиббз-Уайта («Ноттингем Форест») и Мартина Эдегора («Арсенал»).
Четырежды подобный трюк удавался Бруну Фернандешу («МЮ»), Деяну Кулушевски («Тоттенхэм») и Саиду Бенрахма («Вест Хэм»).
Главный неудачник в этом списке — Дэн Бёрн из «Ньюкасла». Ему в этом сезоне целых пять раз пробрасывали мяч между ног.
Четыре раза одурачили Юри Тилеманса («Лестер»), Паскаля Гросса («Брайтон»), Льюиса Кука и Адама Смита (оба — «Борнмут»).
По три пропущенных «проброса» у Тайлера Адамса («Лидс»), Родри («Ман Сити») и Нэйтана Коллинза («Вулверхэмптон»).