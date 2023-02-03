Представляем топ-10 переходов во французские клубы в это зимнее трансферное окно.
Отыгравший всю карьеру во Франции 29-летний полузащитник подписал контракт с «Лансом». В этом сезоне он провёл 20 матчей во всех турнирах и забил два мяча. Томассон покинул «Страсбург», за который играл с 2018 года.
«Лорьян» не пожалел за 20-летнего вингера € 5,5 млн, но есть один нюанс. Норвежец присоединится к новой команде летом 2023 года, а до этого времени будет играть в «Будё-Глимт» на правах аренды.
Представитель Мали играет во Франции с 2019 года. Приобрёл опыт в «Труа» и «Метце», а теперь заключил контракт с «Монпелье». В этом сезоне 25-летний центральный защитник отыграл 16 матчей во всех турнирах (12 — в Лиге 1).
В этом сезоне сенегальский нападающий забил два мяча в 13 матчах за «Марсель» и теперь продолжит карьеру в «Лорьяне». Возможно, там у 22-летнего сенегальца получится намного успешнее.
Последние пять лет марокканец провёл во Франции, где останется как минимум до 30 июня 2027 года. На ЧМ-2022 футболист отыграл все семь матчей в составе сборной, которая добралась до четвёртого места.
«Лион» укрепил линию атаки 23-летним вингером из «Ботафого». До этого Джеффиньо всю карьеру провёл на родине, в Бразилии. В этом сезоне отыграл 42 матча, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.
Ещё один дорогостоящий по меркам Лиги 1 трансфер провернул «Лорьян». Макенго провёл 17 матчей в составе «Удинезе» в этом сезоне, а теперь продолжит карьеру во Франции. Клуб Лиги 1 выложил € 11 млн.
Год назад Сарр перешёл в «Херенвен» за € 2,3 млн, а этой зимой клуб из Нидерландов продал футболиста почти в пять раз дороже. «Лион» взял форварда, забившего пять мячей в 20 матчах.
«Ницца» укрепила линию обороны футболистом из турецкого чемпионата. 24-летний игрок из Бурунди уже дважды вышел на поле в составе нового клуба. Последние три года Ндайишимийе провёл в Турции («Малатьяспор», «Башакшехир»).
«Марсель» укрепил линию нападения молодым португальским талантом. В этом сезоне Витинья неплохо проявил себя в составе «Браги» (13 голов в 27 матчах) и теперь попробует свои силы в топ-чемпионате. Ради этого парня «Марсель» не пожалел € 32 млн.