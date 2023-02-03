7. Эльдор Шомуродов — из «Ромы» в «Специю» за € 1,5 млн (аренда)

Узбекский нападающий, которого так любит Валерий Карпин ещё с «Ростова», продолжает путешествие по Италии. Поиграл за «Дженоа» и «Рому», теперь уехал в аренду в «Специю». Там у Шомуродова наверняка будет гораздо больше игровой практики. В этом сезоне он провёл восемь матчей и забил один мяч.