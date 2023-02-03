Селим Амалла — из «Стандарда» в «Вальядолид» за € 1 млн

В состав сборной Марокко, которая остановилась в шаге от пьедестала на ЧМ-2022, 26-летний хавбек попал, но на поле так и не вышел. В бельгийской же лиге он забил четыре гола и сделал один ассист в девяти матчах этого сезона.