Пока сине-гранатовые усиливают состав подозрительным ноунеймом, «Атлетико» приобрёл бронзового призёра чемпионата мира за смешную цену.
Полузащитник с «Барселоной» выигрывал Ла Лигу и дважды брал Суперкубок Испании, но затем в его карьере наступила чёрная полоса. В последний раз на поле он выходил в мае прошлого года в составе «Сельты».
Нападающий покинул «Вильярреал Б», успев сыграть 13 матчей, в которых забил два мяча. При этом 22-летний испанец получил четыре жёлтые карточки.
В состав сборной Марокко, которая остановилась в шаге от пьедестала на ЧМ-2022, 26-летний хавбек попал, но на поле так и не вышел. В бельгийской же лиге он забил четыре гола и сделал один ассист в девяти матчах этого сезона.
18-летний форвард «Ферро» пока будет играть за второй состав команды. Но каталонцы очень рассчитывают на него, ведь отступные за игрока-вундеркинда составят сумасшедшие € 400 млн!
26-летний форвард неплохо проявил себя в Сегунде: в 24 играх за «Луго» у него семь голов. Его контракт с «Кадисом» рассчитан на пять лет — до 2028 года.
Вратарь числился во втором и третьем составах мадридского «Реала», но всё равно умудрился заполучить в 2014 году медали за победу в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. С 2022 года футболист играл за «Альмерию».
22-летний полузащитник попробует свои силы в Примере. До этого футболист в 16 матчах за хихонский «Спортинг» отметился двумя голами.
Срок контракта бронзового призёра чемпионата мира — 2014 с каталонцами заканчивался, поэтому игрока выставили на продажу. Во всех турнирах футболист сыграл шесть матчей и смог забить лишь однажды.
25-летний хавбек — многообещающее приобретение для «Жироны». В составе киевского «Динамо» хавбек в 13 матчах отметился 11 результативными действиями.
Ну а больше всех «потратился» в Испании, как ни странно, не «Реал», а «Бетис». В 2021 году Абнер брал Южноамериканский кубок, а за пару лет до этого выигрывал и Кубок Бразилии.